Syed Mushtaq Ali Trophy – श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात मुंबईने जिंकले विजेतेपद! फायनलमध्ये मध्यप्रदेशचा केला पराभव

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा कायम ठेवत रणजी करंडक, इराणी ट्रॉफी आणि आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात मुंबईच्या संघाने सयद मुश्ताक अली करंडकावरही आपले नाव कोरले आहे. बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर मुंबईविरुद्ध मध्यप्रदेश या दोन संघांमध्ये फायनलचा थरार रंगला. मध्यप्रदेशने दिलेले 175 धावांच्या आव्हानाचा यशस्वी पाठलाग करत मुंबईने 5 विकटने सामना जिंकला आणि दुसऱ्यांदा सय्यद मुश्ताक अली करंडक आपल्या नावावर केला. यापूर्वी 2022-23 च्या हंगामात अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा मुंबईने स्पर्धा जिंकली होती.

मुंबईच्या संघाने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये इराणी चषक, रणजी करंडक आणि आता सय्यद मुश्ताक अली करंडक जिंकत आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. मध्यप्रदेशविरुद्ध झालेल्या फायनलच्या सामन्यात मध्यप्रदेशने दिलेले 175 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना मुंबईची सुरुवात खराब झाली होती. परंतु अजिंक्य रहाने (37 धावा), सूर्यकुमार यादव (48 धावा) यांनी ताबडतोब फटकेबाजी करत संघाला विजयाच्या जवळ आणले. त्यानंतर अथर्व अंकोलेकर (16 धावा) आणि सूर्यांश शेडके (36 धावा) यांनी नाबाद खेळी करत संघाला 5 विकेटने विजय मिळवून दिला.

BCCI President Mr. Roger Binny hands over the trophy to Mumbai Captain Shreyas Iyer 👏👏

Congratulations to Mumbai on winning the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024-25 🏆

