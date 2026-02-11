Nanded News – पाण्याच्या शोधात बिबट्याचा बछडा विहिरीत पडला, वनविभागाने केली सुखरूप सुटका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

किनवट तालुक्यातील कनकी शिवारात एका विहिरीत पडलेल्या बिबट्याच्या बछड्याला वन विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी व पोलिसांनी सुखरूप बाहेर काढून प्रथमोपचार करून जंगलात सोडून दिले.

तालुक्यातील मांडवी परिसरात वन्य प्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून पाण्याच्या शोधात बिबट्या मानव वस्तीकडे धाव घेत आहे. बुधवारी (11 फेब्रुवारी 2026) कणकी शिवारातील सूर्यकांत रेड्डी कल्यमवार यांच्या शेतातील विहीरीत एक बिबट्याचा बछडा अंदाजे वय ४ ते ५ महिने विहिरीत पडला. ही घटना बाजूच्या शेतात असणार्‍या शेतकरी दिनेश जाधव यांनी बघितली असल्याचे सांगितले. शेत मालकाला याची माहिती मिळताच त्यांनी या घटनेची माहिती वन विभागात दिले. माहिती मिळताच उपवनसंरक्षक केशव वाबळे, सहाय्यक वनरक्षक किरण चव्हाण व वनपरिक्षेत्रय अधिकारी संतोष शिरशेट्वार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल काझी, वन कर्मचारी व मांडवी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गंगाधर गायकवाड व पोलीस कर्मचारी यांनी ताबडतोब घटनेच्या ठिकाणी जाऊन बिबटयाच्या बछड्याला सुखरूप बाहेर काढून जीवदान दिले.

बछड्यावर प्रथमोपचार करून जवळच्या जंगलात सोडून देण्यात आले. बिबट्याच्या बछड्याला सुखरूप काढण्याची यशस्वी मोहीम मसीयोदीन फयाजोदिन काझी वनपरिमंडळ अधिकारी पिंपळगाव, एन. एस. तायडे, वनरक्षक एस.आर गुजर, पोहेका. अस्वले, पो.का. मनीष ठाकरे, पो.क. जानकर, राजू डांगे, मांडवी पोलिस ठाण्यातील सर्व होमगार्ड, वनविभागातील यु.जी.सोनटक्के, वनमजुर सुरेश बनसोड, बि.बि. जाधव, जंगु संभा धुर्वे व गावातील वन्य पशुप्रेमी यांनी परिश्रम घेतले. तर किनवट तालुक्यातील आजची ही दुसरी घटना असून वन्यप्राणी पाण्याच्या शोधात वस्तीकडे धाव घेत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चेहऱ्यावरील पिंपल्सचे डाग नाहीसे करण्यासाठी फक्त एकच उपाय कडुलिंब

चांदीची भांडी, दागिने काळे पडू नयेत म्हणून काय काळजी घ्यायला हवी

ICC T20 World Cup 2026 – मिस्टर 360 च्या विक्रमाला क्विंटन डी कॉकने लावला सुरूंग, दक्षिण आफ्रिकेच्या इतिहासात नोंद

Jalana News – विना हेल्मेट शासकीय कार्यालयात नो एण्ट्री

आयुर्वेदात पपईला अमृतफळ असे का म्हणतात

दुपारच्या जेवणात ताक पिण्याचे फायदे जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल

ICC T20 World Cup 2026 – ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श स्पर्धेतून बाहेर; दिग्गज खेळाडूची लागली वर्णी!

Nanded News – मुखेड तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

चारित्र्याच्या संशयावरून संतापलेल्या युट्युबरने केली पित्याची निर्घृण हत्या; छत्तीसगडमधील कोरबा हादरले