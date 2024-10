इराणच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी पंतप्रधान नेतान्याहू बंकरकडे धावले? जाणून घ्या काय आहे सत्य

लेबनॉनमध्ये सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईसंबंधी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराणला मध्ये न पडण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, इराणने त्याकडे दुर्लक्ष करत मंगळवारी रात्री तब्बल 400 क्षेपणास्त्रे डागली. तसेच इस्रायलच्या जाफा येथे गोळीबारीच्याही घटना घडल्या. या घटनेत 3 जण मारले गेले. या हल्ल्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ क्लिप प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Netanyahu running for his life into his dungeon. pic.twitter.com/JaplEaWSRS

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) October 2, 2024