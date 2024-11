राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी 20 डिसेंबरला मतदान; ECI कडून निवडणूक अधिसूचना जारी

राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली आहे. राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी 20 डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार असून त्याच दिवशी निकालही जाहीर होणार आहेत. आंध्र प्रदेशात तीन आणि ओडिशा, हरयाणा आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी एका जागेसाठी ही निवडणूक होणार आहे.

Election Commission of India releases notification for the 6 vacant seats of Rajya Sabha. Elections will be held on 20th December and results will also be declared on the same day. pic.twitter.com/5EYrfOYY1p

— ANI (@ANI) November 26, 2024