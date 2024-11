वायनाड मध्ये 60.79 टक्के मतदान; 10 राज्यातील 31 विधानसभा जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण

केरळच्या वायनाड लोकसभा जागेसाठी बुधवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली. वायनाडमध्ये 60.79 टक्के मतदान झाले आहे. तसेच 10 राज्यांच्या 31 विधानसभा जागांत्या पोटनिवडणुकीसाठीही मतदानाची प्रक्रिया पार पडली आहे. या जागेवरील उमेदवारांचे भवितव्य आता ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झाले आहे. आता 23 नोव्हेंबरला निवडणुकीचे निकाल लागणार आहे.

Voting Day in Wayanad!

Congress General Secretary Smt. @priyankagandhi ji is visiting polling booths, interacting with voters, and encouraging participation in this crucial democratic process.

Her first stop: St. Joseph Convent School polling booth in Kalpetta, thanking… pic.twitter.com/hoBEwqtsuo

— Congress (@INCIndia) November 13, 2024