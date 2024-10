नवे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नियुक्तीची अदिसूचना जारी; 11 नोव्हेंबरला पदभार स्वीकारणार

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे नवे सरन्यायाधीश होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती खन्ना 11 नोव्हेंबरपासून पदभार स्वीकारणार आहेत. ते देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. खन्ना 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. सरन्यायाधीश पदावर त्यांना फक्त सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यांनी अनेक महत्वाच्या खटल्यांचे निकाल दिले आहेत.

