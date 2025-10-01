भरधाव बस दुर्गा मातेच्या मंडपात घुसली, 20 जणांना चिरडले; सहा जणांची प्रकृती गंभीर

सामना ऑनलाईन
|

भरधाव बसने नवरात्री कार्यक्रमात घुसल्याने 20हून अधिक जण जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. जखमींपैकी सहा जणांची प्रकृती गंभीर आहे. सर्व जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बस मंडपात घुसताच लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा पळू लागले. यामुळे मंडपात चेंगराचेंगरी झाली.

जबलपूरमधील सिहोरा येथे मंगळवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. भरधाव बस दुर्गा मातेच्या मंडपात घुसल्याने अपघाताची घटना घडली. सदर बस कटनीहून जबलपूरला चालली होती. यादरम्यान बसचालक दारुच्या नशेत असल्याने सिहोरा गौरी चौकाजवळ त्याचं बसवरील नियंत्रण सुटलं. यामुळे बस थेट मंडपात घुसली आणि 20 हून अधिक जणांना चिरडले.

जखमींना तात्काळ सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गंभीर जखमींना प्राथमिक उपचारानंतर जबलपूरमधील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लग्न करण्यासाठी आरोपीला जामीनावर सोडणे चुकीचे; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Ahilyanagar News – परप्रांतीयांचा विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार, गुन्हा दाखल; दोन्ही आरोपी फरार

वडीलांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्याची संशयित आरोपी दुर्वास पाटीलला मुभा

श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्यांदाच किंग खान झळकला, वाचा अजून कोण आहे अरबपतींच्या यादीत

Vaibhav Suryavanshi – कसोटी आहे का टी-20! वैभव सूर्यवंशीने पाडला षटकार-चौकारांचा पाऊस, ठोकलं खणखणीत शतक

अमित शहांच्या दौऱ्यासाठी शिर्डीत मोठा थाटमाट, शासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस तयारीत गुंतली

Latur News – आत्महत्येस प्रवृत्त केले म्हणून सात जणांवर अ‍ॅट्रॉसिटीसह गुन्हे दाखल, सर्व आरोपींना अटक

श्री विठ्ठलास अलंकार, रूक्मिणी मातेस पारंपारिक पसरती बैठक पोशाख अलंकार परिधान

कफ सिरपमुळे किडनी निकामी झाली, सहा बालकांच्या मृत्यूने खळबळ