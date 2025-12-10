संघात न घेतल्याने संताप अनावर, तीन खेळाडूंकडून क्रिकेट प्रशिक्षकावर जीवघेणा हल्ला

सामना ऑनलाईन
|

क्रिकेट स्पर्धेसाठी संघात न घेतल्याच्या रागातून तीन खेळाडूंनी प्रशिक्षकाला बॅटने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी तीन खेळाडूंविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एस. वेंकटरमन असे हल्ला करण्यात आलेल्या प्रशिक्षकाचे नाव आहे. तर कार्तिकेयन जयसुंदरम, अरविंदराज आणि एस. संतोष कुमारन अशी आरोपी खेळाडूंची नावे आहेत.

सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसाठी संघात निवड न केल्याचा राग मनात धरून कार्तिकेयन जयसुंदरम, अरविंदराज आणि एस. संतोष कुमारन यांनी क्रिकेट असोसिएशन ऑफ पुडुचेरी (CAP)चे प्रशिक्षक एस. वेंकटरमन यांना बॅटने जीवघेणी मारहाण केली. या मारहाणीत वेंकटरमन डोक्याला आणि खांद्याला दुखापत झाली आहे. डोक्याला 20 टाके घालण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – मंडणगडमध्ये आंजर्ले-परळ एसटीला अपघात; चालक-वाहकासह दोन प्रवासी जखमी

Jalna News – लॉजमधील कुंटणखान्यावर पोलिसांची धाड; चार महिलांची सुटका, हॉटेल मालकासह ८ ग्राहकांना पकडले

दिनेश कार्तिकचा नवा अध्याय! IPL विजेत्या RCB नंतर आता इंग्लंडमधील संघाला देणार फलंदाजीचे धडे

दापोली गारठले !  7. 2 अंश सेल्सिअस सर्वात निचांकी तपमानाची झाली नोंद

इंडिगोच्या सीईओंना DGCA कडून समन्स

video

Video – हजारो इव्ही मालकांची सरकारकडून किंवा टोल ऑपरेटरकडून फसवणूक!

Mumbai News – धक्कादायक! कांदिवलीत पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

यंदा हिवाळ्यात गरमागरम पाया सूपचा आस्वाद घ्या

चिया सिड्स आणि अळीव आरोग्यासाठी ठरेल उपयोगी…असा होईल फायदा…