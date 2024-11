निवडणूक निकाल 23 तारखेला आल्यावर भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकेल; RJD खासदाराचा मोठा दावा

झारखंड आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तसेच काही राज्यात पोटनिवडणुका होत आहेत. 20 तारखेला मतदान होत असून 23 तारखेला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणूक निकालांनंतर भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकणार आहे, असा मोठा दावा आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी झारखंडमधील निवडणूक निकालांबाबतही प्रतिक्रिया दिली आहे.

झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांना अटक करून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यानंतर राज्यात काही योजना राबवत वातावरण एकतर्फी करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचा जनतेवर काहीही परिणाम होणार नाही. भाजपवाले तोडा आणि फोडा असे राजकारण करत आहे. फक्त समाजासमाजात विष पेरणे आणि द्वेष पसरवणे हेच भाजपचे काम आहे. मात्र, आता या विषवृक्ष नष्ट करण्यासाठी जनतेने उपाय शोधला आहे.

#WATCH | Patna, Bihar: On Jharkhand assembly elections, RJD MP Manoj Kumar Jha says “Sending Hemant Soren to jail and the schemes implemented after that have created a one-sided atmosphere. BJP has no other option except dividing and cutting and that option will lose.”

On Bihar… pic.twitter.com/0jBHeXXwMO

— ANI (@ANI) November 19, 2024