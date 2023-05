शरद पवार यांचा राजीनामा नामंजूर, समितीने एकमताने घेतला निर्णय

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अध्यपदाचा दिलेला राजीनामा राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या समितीने नामंजूर केला आहे. हा निर्णय पवारांना कळवण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय जाहीर करताना अध्यक्षांच्या निवडीसाठी शरद पवार यांनी समितीची घोषणा केली होती. या समिती सदस्यांची शुक्रवारी म्हणजेच 5 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत जो प्रस्ताव मांडला होता तो खालीलप्रमाणे आहे.

“प्रस्ताव- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देशाचे नेते, खासदार शरद पवार यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. आदरणीय पवारांचा राजीनामा एकमताने नामंजूर करण्यात येत असून त्यांची सर्वानुमते पक्षाध्यक्षपदी कायम रहावे अशी विनंती करण्यात येत आहे”

NCP committee passes resolution rejecting Sharad Pawar’s decision to step down as party chief

— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2023