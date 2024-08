विधेयक मागे घ्या, किंवा स्थायी समितीकडे पाठवा; वक्फ (सुधारित) विधेयक 2024 ला सुप्रिया सुळेंचा विरोध

वक्फ (सुधारित) विधेयक 2024 गुरूवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे. आता हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्या म्हणाल्या की, हे संविधान आणि संघराज्याच्या विरोधात आहे.

मोदी सरकारने वक्फ बोर्डाशी संबंधित विधेयक (वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2024) गुरुवारी लोकसभेत सादर केले. यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. तसेच हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा ते स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

New Delhi: NCP (Sharad Pawar) MP Supriya Sule reacts to the Waqf Board Act amendment bill to be introduced in the Lok Sabha pic.twitter.com/EvrviflO8C

— IANS (@ians_india) August 8, 2024