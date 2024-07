Nepal Plane Crash : नेपाळमध्ये मोठी विमान दुर्घटना, टेक ऑफ करताना प्रवासी विमान कोसळलं

नेपाळमध्ये मोठी विमान दुर्घटना झाली आहे. राजधानी काठमांडूतील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर टेक ऑफ करताना विमान कोसळले आणि विमानाला आग लागली. ही दुर्घटना घडली तेव्हा विमानात पायलटसह 19 लोकं होते. हे विमान काठमांडूहून पोखरे येथे चालले होते.

प्राथमिक माहितीनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान सौर्या एअरलाईन्सचे होते. सकाळी 11च्या सुमारास टेक ऑफ दरम्यान धावपट्टीवरून घसरले आणि विमानाला आग लागली. याची माहिती मिळताच विमानतळ प्रशासन आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच नेपाळ सरकारने सैन्याचीही मदत घेतली असून सध्या बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे.

अग्निशमन दलाकडून विमानाला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. या विमान दुर्घटनेचे फोटो आणि व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यात विमान आगीच्या ज्वाळांनी घेरल्याचे दिसते. सध्या आग विझवण्याचे काम सुरू असून त्यानंतरच विमानातील प्रवाशांची स्थिती स्पष्ट होईल.

#UPDATE | Nepal Police tweets “15 bodies have been recovered. A total of 19 employees of Saurya Airlines were onboard.” https://t.co/Ui99Np1Apa

