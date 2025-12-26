भाजपा राजवटीत भाजी-भाकरी नाही, फक्त धोखा मिळाला; अखिलेश यादव यांची टीका

भाजपा राजवटीत भाजी-भाकरी नाही, फक्त धोखा मिळाला, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भाजप सरकारवर केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना ते असं म्हणाले आहेत. ते म्हणाले आहेत की, भाजपच्या राजवटीत सामान्य लोकांना विकास आणि आदर नाही तर फक्त विश्वासघात आणि फसवणूक मिळाली आहे. ते म्हणाले की, परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे आणि दुर्लक्ष आणि तिरस्कारात बदलली आहे. जी कोणतीही स्वाभिमानी समाज सहन करू शकत नाही.

अखिलेश यादव म्हणाले की, “जेव्हा एखाद्या समाजासमोर फक्त दोनच पर्याय असतात, सत्ता किंवा आदर, तेव्हा स्वाभिमानी समाज नेहमीच आदर निवडतो. हे सत्य कोणत्याही एका समाजापुरते मर्यादित नाही, तर प्रत्येक वर्ग आणि समुदायाला समान रीतीने लागू होते. भाजप कोणाचाही मित्र नाही आणि आज भाजप समर्थक म्हणून ओळखले जाणे ही एक नकारात्मक सामाजिक ओळख बनली आहे आहे.”

ते म्हणाले की, भाजपशी संबंधित लोक स्वतःच्या स्वार्थासाठी पर्यावरणासारख्या संवेदनशील वारशाशी छेडछाड करतात. दोषी गुन्हेगारांचे संरक्षण आणि गौरव करतात. औषधांच्या नावाखाली विषारी आणि मादक पदार्थ विकून लोकांचे जीवन धोक्यात आणतात. निवडणूक प्रक्रियेत लूटमार, भ्रष्टाचार, कमिशन घेणे आणि सत्तेचा गैरवापर करतात, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

