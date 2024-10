Baba Siddqiue Murder – बाबा सिद्दीकींना Y सुरक्षा नव्हतीच, तीन कॉन्स्टेबलची सुरक्षा असताना घटनेच्या वेळी एकच कर्मचारी होता उपस्थित

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेने आज पत्रकार परिषद घेतली. बाबा सिद्दीकी यांना Y दर्जाची सुरक्षा नव्हतीच. त्यांच्या सुरक्षेसाठी तीन कॉन्स्टेबल तैनात होते. पण जेव्हा सिद्दीकी यांच्यावर गोळीबार झाला तेव्हा एकच पोलीस कर्मचारी उपस्थित असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

मुंबई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त दत्ता नलावडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी नलावडे म्हणाले की घटनास्थळी तीन आरोपींनी बाबा सिद्दीकी यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. तेव्हा पोलीस कर्मचाऱ्याने जीव धोक्यात घालून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतलं. यातील तिसरा आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाला. सर्व आरोपींची ओळख पटली असून तिसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Baba Siddique Murder case | Mumbai: DCP Crime Branch Datta Nalawade says, “Baba Siddique didn’t have a categorised security but he was given 3 security personnel from Mumbai police. At the time of the incident, one of our security personnel was there with him. We are… pic.twitter.com/8MQe5Kp1Ih

