अबब..! सोनं, चांदी, हिरे, माणिक…; तब्बल 46 वर्षानंतर जगन्नाथ मंदिराचं रत्न भांडार उघडलं, 6 संदुकात भरणार खजिना

ओडिशातील पुरी येथील प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिराचे रत्न भांडार (खजिना) तब्बल 46 वर्षानंतर उघडण्यात आले. रविवारी दुपारी दीडच्या सुमारास हा खजिना उघडण्यात आला असून ओडिशाच्या मुख्यमंत्री कार्यालयानेही याला दुजोरा दिला आहे. पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराच्या खजिन्यात सोनं, चांदी, हिरे, माणिक यासह असंख्य पुरातन दागदागिने असून याची मोजदाद आणि डिजिटल लिस्टिंग करण्यासाठी हा खजिना उघडण्यात आला आहे.

भांडार गृहामध्ये ओडिशा सरकारचे प्रतिनिधी, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी, श्री गणपती महाराजच्या प्रतिनिधींसह एकूण 11 लोकं उपस्थित आहेत. या सर्वांच्या समक्ष भांडारातील सोन्या-चांदीचे दागिने, हिरे, माणिक, रत्न आणि किंमती वस्तूंचे वजन, डिजिटल लिस्टिंग आणि त्याच्या निर्मितीचा काळ निश्चित केला जाणार आहे.

मोजदाद आणि डिजिटल लिस्टिंग केल्यानंतर हा सर्व खजिना लाकडी संदुकांमध्ये भरला जाईल. यासाठी भलेमोठे 6 संदुक नव्याने बनवून घेण्यात आले असून रविवारी सकाळीच ते जगन्नाथ मंदिरात पोहोचले. या संदुकांचे वजनही जास्त असून त्याला उचलण्यासाठी जवळपास सहा-सात लोकं लागत आहेत. याचा व्हिडीओ ‘एएनआय’ने आपल्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर केला आहे.

Odisha | Ratna Bhandar of Sri Jagannath Temple in Puri re-opened today after being closed for 46 years. https://t.co/a5umQ8I7wz pic.twitter.com/BxgT8yDaxD

