ऑलिम्पिकचा फिव्हर अंतराळ स्थानकात पोहोचला, अंतराळवीरांनी दाखवले आपले क्रीडाकौशल्य

पॅरिस ऑलिंपिकला सुरुवात झाली आहे आणि जगभरातले खेळाडू यामध्ये सहभागी झाले आहेत. दरम्यान नासाने स्पेस सेंटरमधील एक सुंदर व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनमध्ये अंतराळवीरांनाही ऑलिम्पिकचा फिव्हर चढला असून अंतराळस्थानकात ते आपले क्रीडाकौशल्य दाखवताना दिसत आहेत. यात कोणी रेसिंग लावतोय तर कोणी गोळा फेक करतंय. एवढेच नाही तर खेळाआधी सर्व अंतराळवीर मशालही पास करताना दिसत आहेत. स्पेस स्टेशनमध्ये खेळ खेळणाऱ्या अंतराळवीरांमध्ये हिंदुस्थानची अंतराळवीर सुनीता विलियम्सही दिसत आहे. सध्या त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

नासाने आपल्या एक्सच्या अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटरमध्ये असलेले अंतराळवीर झिरो ग्रॅव्हीटीमध्ये मशाल घेऊन दिसत आहे. त्यानंतर हे अंतराळवीर वेट लिफ्टिंग, गोळा फेक आणि रनिंग आदी खेळ खेळताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावर या व्हिडीओला प्रचंड पसंती दिली जात आहे. हा व्हिडीओ इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत आहे आणि 50 हजारहून अधिक लोकांनी बघितला आहे.

Let the games begin!

Athletes from across the world are gathering today to kick off the 2024 #Olympics – pushing boundaries and inspiring generations. If you were an Olympic athlete, which sport would you play? pic.twitter.com/mnFC3vpvly

— NASA (@NASA) July 26, 2024