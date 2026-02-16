एका व्यक्तीची ‘अब्ज डॉलर’ची कंपनी, की असंख्य स्टार्टअप्स? OpenAI च्या इंजिनिअरिंग प्रमुखांनी वर्तवले भविष्य

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे भविष्यात ‘वन-पर्सन’ (एकाच व्यक्तीची) अब्जावधी डॉलर्सची कंपनी उभी राहील, असा दावा अनेक तज्ज्ञ करत असले तरी OpenAI चे API इंजिनिअरिंग प्रमुख शेरविन वू यांनी मात्र या कल्पनेला छेद दिला आहे. ‘माझ्या सारख्या एकाच व्यक्तीने चालवलेली अब्ज डॉलर्सची स्टार्टअप कंपनीची कल्पना करणे माझ्यासाठी कठीण आहे’, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
नुकत्याच एका पोडकास्टमध्ये बोलताना वू यांनी सांगितले की, AI मुळे स्टार्टअप्सचे जग पूर्णपणे बदलणार आहे. मात्र, हे बदल ‘युनिकॉर्न’ कंपन्या निर्माण करण्यापेक्षा छोट्या कंपन्यांची संख्या वाढवण्यासाठी अधिक पूरक ठरतील. त्यांच्या मते, AI मुळे उत्पादने बनवण्याचा खर्च आणि मेहनत कमी होईल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक स्वतःचे व्यवसाय सुरू करू शकतील.
स्टार्टअप्ससाठी ‘सुवर्णकाळ’
शेरविन वू यांच्या मते, AI मुळे ‘B2B SAS’ (Business-to-Business Software as a Service) आणि सॉफ्टवेअर स्टार्टअप्ससाठी एक ‘सुवर्णकाळ’ सुरू होऊ शकतो.
एका मोठ्या कंपनीपेक्षा, अनेक छोट्या पण सक्षम (High-agency) कंपन्यांचा उदय होईल.
व्हेंचर कॅपिटल (VC) कडून मोठ्या परताव्याची अपेक्षा असलेल्या स्टार्टअप्सची संख्या कमी होऊन छोट्या, AI-आधारित व्यवसायांचे प्रमाण वाढेल.
भविष्यातील स्टार्टअप्स हे एखाद्या ठराविक उद्योगासाठी लागणारे ‘सपोर्ट सॉफ्टवेअर’ तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.
अब्ज डॉलरच्या कंपनीपुढील आव्हाने
एक अब्ज डॉलरची कंपनी केवळ एका व्यक्तीने चालवणे का कठीण आहे, याचे कारण देताना वू यांनी ‘कस्टमर सपोर्ट’ (ग्राहक सेवा) या विषयावर बोट ठेवले. एखादा व्यवसाय मोठ्या स्तरावर नेताना येणारा ग्राहक सेवेचा खर्च आणि व्यवस्थापन हे एका व्यक्तीसाठी अत्यंत आव्हानात्मक असते.
शेवटी, AI ची उपलब्धता वाढल्यामुळे नवीन उद्योजकांसाठी दरवाजे उघडले आहेत, परंतु व्यवसायाची वाढ (Scaling) आणि व्यवस्थापन ही आव्हाने कायम राहतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
