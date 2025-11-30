ही मतांची चोरी नव्हे तर थेट दरोडा, हिवाळी अधिवेशनापुर्वी विरोधकांनी सरकारला धरले धारेवर

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सरकार आणि विरोधकांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान संसदीय व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार विरोधकांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकेल असे सांगितले. मात्र या बैठकीत SIR चा मुद्दा ठळकपणे मांडला गेल्यामुळे आगामी अधिवेशनात या विषयावर मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनी तर “आता मतांची चोरी नव्हे, थेट दरोडा होत आहे,” अशी टीका केली.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संसद सुरळीतपणे चालावी, विरोधकांचा सहकार्याचा हात मिळावा आणि चर्चा करता यावी या उद्देशाने सरकारने ही बैठक घेतली. पुढील अधिवेशनात सादर होणाऱ्या विधेयकांची आणि चर्चेतील मुद्द्यांची माहिती सर्व पक्षांना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.
या बैठकीत राज्यसभेतील नेता सदन जे.पी. नड्डा, संसदीय व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, एल. मुरुगन, जेडीयूचे संजय झा, काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी आणि जयराम रमेश, तृणमूलचे डेरेक ओ’ब्रायन, कल्याण बनर्जी, आरजेडीचे मनोज झा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, आपचे सुशील गुप्ता, बीजेडीचे सस्मित पात्रा आणि अपणा दलच्या अनुप्रिया पटेल यांसह अनेक नेते उपस्थित होते. सरकारकडून विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले असले तरी SIR विषयावरचा विरोध कायम राहण्याचे संकेत मिळत असल्याने हिवाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.