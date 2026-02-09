पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कोलमडली, सोने पाच लाखांच्या पार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीचा भाव हिंदुस्थानात चांगलाच वाढतो आहे. सोने कधीच दीड लाखांच्या पुढे गेले आहे. चांदीचा भावही सोन्यापेक्षा जास्त गतीने वाढतो आहे. शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानातही वेगळी परिस्थिती नाही. पाकिस्तानची कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई याचा फटका सोने आणि चांदीला बसत आहे. हे दोन्ही धातू चांगलेच भाव खात आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात सामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. पाकिस्तानात एक तोळा सोन्याचा भाव तब्बल 5,15,000 ते 5,19,000 पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 40,534 ते 41,257 पाकिस्तानी रुपये प्रतिग्रॅमवर पोहोचला आहे. कराची, लाहोर, इस्लामाबाद यासारख्या बडय़ा शहरांत सोन्याचा भाव साधारण सारखाच आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्लीतील 9 शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; ‘खलिस्तान नॅशनल आर्मी’च्या नावाने ईमेल आल्याने खळबळ

माजी भाजप आमदाराच्या घरी झाली एसीची चोरी अन् रंगले राजकारण; जाणून घ्या रंगतदार चर्चा…

भूसंपादनाआधीच वाढवण बंदरासाठी रस्त्यांची कामे सुरू; जेएनपीएने केले सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन, संघर्ष कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा

नवी मुंबईत ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्ह; तर्राट पोलीस निरीक्षकाची चार वाहनांना धडक, संतप्त नागरिकांनी धू धू धुतले

डहाणूची ‘धवल लक्ष्मी’ ओमानला पोहोचली! कासवाने केला हजारो किलोमीटरचा प्रवास, सॅटेलाइट टॅगच्या माध्यमातून हालचालींवर वॉच

लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आणि सुभेदार परवेझ यांची भेट, 20 वर्षांची मैत्री, बटालियनच्या आठवणींना उजाळा

कारवाईसाठी आरटीओची चार विशेष भरारी पथके, पनवेलमधील बेशिस्त रिक्षाचालकांना ‘ब्रेक

खोटे सोने तारण ठेवले, आई निवडणूक लढवत असल्याचे सांगत सराफाला २८ लाखांचा गंडा

डबक्यात आढळला मुलीचा मृतदेह