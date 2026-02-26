लग्नानंतर रश्मिकाने विजयसाठी लिहीली एक खास भावपूर्ण पोस्ट..

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय जोडपे रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी अखेर त्यांच्या लग्नाची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. रश्मिकाने इंस्टाग्रामवर विजयसोबतचे काही गोंडस आणि रोमँटिक फोटो शेअर केले आहेत आणि त्याला “पती” म्हटले आहे. या फोटोंसोबत, तिने चाहत्यांच्या हृदयाला स्पर्श करणारी एक भावनिक पोस्ट देखील लिहिली आहे.

रश्मिका आणि विजय यांनी चाहत्यांना एकमेकांना पती-पत्नी म्हणून ओळख करून देणारे हार्दिक संदेश देखील शेअर केले आहेत. रश्मिका आणि विजय यांनी २६ फेब्रुवारीला सकाळी ८ वाजता लग्नाची प्रतिज्ञा केली आणि उदयपूरमध्ये सायंकाळी ४ वाजता कोडाव आणि तेलुगू परंपरेनुसार लग्न केले. रश्मिका कोडावू वंशाची असल्याने, लग्न संध्याकाळी खास कोडाव विधींनी पार पडले, तर सकाळी तेलुगू विधींनी पार पडले. कोडाव विधींमध्ये बाले बिरुडू, तलवार आणि आशीर्वाद समारंभाचा समावेश होता.

रश्मिकाने लग्नाचे आठ फोटो शेअर केले, तर वर विजय देवेराकोंडाने ११ मनमोहक फोटो शेअर केले आहेत. हे फोटो केवळ एकमेकांवरील त्यांचे प्रेमच दाखवत नाहीत तर लग्नाच्या विधी आणि संस्मरणीय क्षणांची झलक देखील दाखवतात. लग्नाचे फोटो शेअर करताना रश्मिकाने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले, “नमस्कार माझ्या प्रिय मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना माझ्या पतीची ओळख करून देत आहे – श्री विजय देवरकोंडा. तो माणूस ज्याने मला खरे प्रेम दिले, तो माणूस ज्याने मला शांती दिली. तो माणूस जो मला दररोज सांगतो की मोठी स्वप्ने पाहणे ठीक आहे आणि मला नेहमीच असा विश्वास दिला की मी कधीही कल्पना केली नव्हती त्यापेक्षा जास्त साध्य करू शकतो.”

“मी ती स्त्री बनली आहे जी बनण्याचे मी स्वप्न पाहिले होते.” तो माणूस ज्याने मला मित्रांसोबत प्रवास करायला शिकवले आणि माझ्यावर विश्वास ठेवला. मी या व्यक्तीवर एक पुस्तक लिहू शकते. मी ती स्त्री बनलेली आहे जे मी स्वप्नात पाहात आले आहे, कारण तूच मला आज मी जे आहे ते बनवले आहे.. मी खरोखर भाग्यवान आहे.”

रश्मिकाने पुढे लिहिले, “विज्जू, तुझ्याबद्दलच्या माझ्या भावनांचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच कमी पडत आहेत. मी तुला नेहमीच हे सांगितले आहे. तू माझं सर्वस्व आहेस.. परंतु आता तू माझ्यासोबत असल्याने खूप जास्त अर्थपूर्ण झाले आहे. मी तुझी पत्नी म्हणून ओळखली जाण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. आता उत्सव साजरा करण्याची वेळ आली आहे. चल आता एकत्र सर्वोत्तम जीवन जगूया. मी खरंच तुझ्यावर खूप प्रेम करते.”

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांचे उदयपूरमधील एका लक्झरी रिसॉर्टमध्ये लग्न झाले. लग्नाच्या विधी २४ फेब्रुवारी पासून सुरू झाल्या. हळदी समारंभ २५ फेब्रुवारीला पार पडला. संगीत समारंभ आदल्या रात्री आयोजित करण्यात आला होता. लग्न अतिशय खाजगी ठेवण्यात आले होते, कोणत्याही विधींमधून कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ येऊ नयेत म्हणून ‘नो फोन पॉलिसी’ होती. रश्मिका आणि विजयच्या संगीत समारंभाचे, मेहंदी, हळदीचे आणि अगदी लग्नाचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

