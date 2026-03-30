Iran War – आम्ही इराणचे तेल तर घेऊच, पण खार्ग बेटही ताब्यात घेणार; ट्रम्पची इराणला धमकी

मध्य पूर्वेतील युद्धात आता दिवसागणिक नवनवीन घडामोडी घडत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता पुन्हा इराणला धमकी दिली आहे. ते म्हणाले, आम्ही इराणचे तेल तर घेऊच, पण खार्ग बेटही ताब्यात घेणार आहे असे ट्रम्प यांनी फायनान्शिअल टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “खरं सांगायचं तर, इराणचं तेल मिळवणं ही माझी सर्वात आवडती गोष्ट आहे.” रविवारी फायनान्शिअल टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका मुलाखतीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना इराणचं तेल मिळवायला आवडेल आणि त्यांनी असेही सूचित केले की, अमेरिका तेलाच्या निर्यातीचे प्रमुख केंद्र असलेले खार्ग बेट ताब्यात घेऊ शकते.
ट्रम्प यांचे हे विधान या प्रदेशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे आणि ते सुरू असलेल्या राजनैतिक चर्चेचेही संकेत देते. ट्रम्प यांनी सांगितले की, पाकिस्तानी दूतांच्या माध्यमातून इराणसोबत थेट आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणमधून अंदाजे १,००० पौंड युरेनियम काढण्यासाठी लष्करी कारवाई करण्याचा विचार करत आहेत. ही एक गुंतागुंतीची आणि जोखमीची मोहीम असेल, ज्यामध्ये अमेरिकन सैन्याला अनेक दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ देशात राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही कारवाई करण्याचे आदेश द्यायचे की नाही, हे ट्रम्प यांनी अद्याप ठरवलेले नाही. त्यांनी असेही सांगितले की ते अमेरिकी सैन्याला असलेल्या संभाव्य धोक्याचा विचार करत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या तेलवाहू जहाजांची संख्या वाढवण्यास इराणने सहमती दर्शवली आहे. आता त्यांची संख्या दुप्पट होऊन २० झाली आहे आणि त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्यवस्थेला इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी मंजुरी दिली आहे. ट्रम्प म्हणाले, “उद्या सकाळपासून, तेलाने भरलेली २० मोठी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातील.”
इराणच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल विचारले असता, ट्रम्प म्हणाले, “मला नाही वाटत की त्यांनी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. आम्ही त्यावर अगदी सहजपणे ताबा मिळवू शकतो.” वृत्तानुसार, पेंटागॉनने भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १०,००० प्रशिक्षित सैनिक तैनात करण्याचे आदेश आधीच दिले आहेत. शुक्रवारी सुमारे ३,५०० सैनिक त्या भागात दाखल झाले आणि आणखी २,२०० मरीन सैनिक वाटेवर आहेत. वॉशिंग्टन एका संभाव्य मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी करत असल्याने, ८२ व्या एअरबोर्न डिव्हिजनमधील हजारो अतिरिक्त सैनिकांनाही तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लष्करी विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, खार्ग बेटावर कोणताही हल्ला अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. यामुळे अमेरिकेच्या जीवितहानीचा धोका वाढेल आणि संघर्ष संभाव्यतः लांबेल. शिवाय, यामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल पुरवठा मार्गांपैकी एकाला धोका निर्माण होऊ शकतो.