अभिनेता विजय तामिळनाडूमध्ये दोन जागांवर निवडणूक लढवणार

अभिनेता आणि टीव्हीके प्रमुख विजय तामिळनाडूमध्ये दोन जागांवर निवडणूक लढवणार असून, उमेदवारांची नावे जाहीर करून तरुणांना एक मोठे आश्वासन दिले आहे. विजय स्वतः त्रिची पूर्व आणि पेरांबूर (चेन्नई) या दोन जागांवरून निवडणूक लढवणार आहेत. विजय यांनी असेही म्हटले आहे की, ते स्वतः सर्वत्र प्रचार करू शकणार नाहीत. त्यामुळे, त्यांनी अशा उमेदवारांची निवड केली आहे ज्यांच्यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि जे पक्षाचे काम प्रभावीपणे पुढे नेऊ शकतील. विजय यांनी हेही स्पष्ट केले की, निवडणुकीत त्यांचे नाव ‘सी जोसेफ विजय’ असे वापरले जाईल. विजय यांनी आपली तयारी आधीच दाखवून दिली आहे आणि आपल्या टीमसह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे.
तामिळनाडूमध्ये २३ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. निकाल ४ मे रोजी जाहीर होतील. तामिळनाडूमध्ये एकूण २३४ विधानसभा जागा आहेत. तामिळनाडूमध्ये अंदाजे ५.६ कोटी मतदार आहेत, ज्यात अंदाजे २.७ कोटी पुरुष आणि २.८ कोटी महिला मतदारांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ७,६१७ तृतीयपंथी मतदार या निवडणुकीत सहभागी होतील. तामिळनाडूचे राजकारण दीर्घकाळापासून दोन प्रमुख पक्षांभोवती फिरत आहे: एआयएडीएमके आणि डीएमके. या दोन पक्षांचे राज्याच्या राजकारणावर दीर्घकाळ वर्चस्व राहिले आहे आणि बहुतेक निवडणुका त्यांच्यातच लढल्या जातात.
विजयचे पूर्ण नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर आहे. तो तमिळ चित्रपटसृष्टीतील एक मोठा सुपरस्टार असून, त्याला प्रेमाने ‘थलपथी विजय’ म्हणून ओळखले जाते. त्याने अनेक यशस्वी चित्रपट दिले आहेत आणि त्याची लोकप्रियता केवळ चित्रपटांपुरती मर्यादित नाही; लोक त्याला एक खंबीर आणि प्रभावशाली व्यक्ती म्हणूनही पाहतात. विजयने स्वतःचा राजकीय पक्ष, ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (TVK) स्थापन केला आहे, जो २०२४ मध्ये सुरू झाला. विजयने राजकारणात पूर्णपणे सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा चाहता वर्ग प्रचंड मोठा आहे, जी त्याची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते.