पाकिस्तानात शिक्षा पूर्ण केल्यानंतरही परतीची वाट पाहत आहेत १६७ हिंदुस्थानी कैदी, सरकारने दिली माहिती

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानने नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैद्यांच्या आणि मच्छिमारांच्या यादीची देवाणघेवाण करण्यात आली आहे. वर्ष २००८ च्या कॉन्सुलर अॅक्सेसवरील द्विपक्षीय कराराच्या तरतुदींनुसार या यादीची देवाणघेवाण करण्यात आली. केंद्र सरकारने ही माहिती जाहीर केली आहे.

या यादीत पाकिस्तानने ५८ नागरी कैदी आणि १९९ मच्छिमार हिंदुस्थानी असल्याचे नमूद केले आहे. यापैकी १६७ हिंदुस्थानी मच्छिमारे आणि नागरी कैदी यांनी आपली शिक्षा पूर्ण केली आहे. असे असूनही ते पाकिस्तानच्या तुरुंगात अडकले आहेत, त्यांना पुन्हा मायदेशी परतण्याची प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकारने पाकिस्तानकडे या १६७ कैद्यांची तात्काळ सुटका आणि हिंदुस्थानात परत पाठवण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आरे कॉलनीत बेस्टची बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात; ट्रक चालकाचा मृत्यू, तीन जण जखमी

शबरीमाला सोनं चोरी घोटाळ्यात नवा खुलासा; इतर सात पॅनेलवरूनही सोने गायब असल्याचा SITचा दावा

हिंदुस्थानात बेकायदेशीर घुसण्याचा प्रयत्न, बीएसएफकडून बांगलादेशी घुसखोराला अटक

स्वीत्झर्लंडच्या बारमध्ये भीषण आग; ४० जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जखमी

एअर मार्शल नागेश कपूर यांनी वायुसेना उपप्रमुखपदाचा कार्यभार स्वीकारला

FASTag युजर्सला मोठा दिलासा, कारसाठी KYV प्रक्रिया रद्द; जाणून घ्या नवे नियम

संभाजीनगरात शिवसेना उमेदवारांना माघार घेण्यास धमकी, हिशेब ठेवला जाईल; अंबादास दानवे यांनी दिला इशारा

बांगलादेशमध्ये एका हिंदू व्यक्तीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, तलावात उडी मारून वाचवले स्वतःचे प्राण

केंद्र सरकारकडून नवीन वर्षाचे गिफ्ट, LPG सिलेंडर 111 रुपयांना महागला