महिलांच्या फ्रीस्टाइल कुस्ती 50 किलो गटाच्या उपांत्य फेरीत हिंदुस्थानच्या विनेश फोगाटने दणदणीत विजय मिळवत अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. त्यामुळे पॅऱिस ऑलिम्पिकमध्ये हिंदुस्थानचे एक पदक निश्चित झाले आहे. उपांत्य फेरीत 5-0 ने दणदणीत विजय मिळवला आहे.

#ParisOlympics2024 Wrestler Vinesh Phogat wins semifinal bout of Women’s 50 Kg freestyle category 5-0 against Cuba’s Yusneylys Guzmán to enter the finals, confirming at least a Silver medal for India. pic.twitter.com/AlTYTZJgO0

— ANI (@ANI) August 6, 2024