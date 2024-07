Paris Olympics 2024 – हिंदुस्थानने जिंकले दुसरे कांस्य पदक, मनू-सरबज्योत जोडीने केली कमाल

पॅरिस ऑलिंम्पिक 2024 मध्ये हिंदुस्थानच्या खात्यात दुसरे पदक आलेले आहे. हिंदुस्थानची नेमबाज मनू भाकरने आणखी एक बाजी मारत पॅरिस ऑलिंम्पिक 2024 मध्ये दुसऱ्या पदकावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मनू भाकर आणि सरबज्योत सिंग या जोडीने 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र दुहेरी प्रकारात कांस्य पदक जिंकले आहे. दोघांनी दक्षिण कोरियाच्या ओह ये जिन आणि ली वोन्हो यांचा पराभव करत कांस्य पदक पटकावले आहे.

! Many congratulations to Manu Bhaker and Sarabjot Singh on securing a superb Bronze for India in the mixed team 10m Air Pistol event.

A second Bronze for Manu Bhaker at #Paris2024, a terrific achievement.

… pic.twitter.com/MjgiZBy03Y

— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) July 30, 2024