Paris Paralympics 2024 – हिंदुस्थानची हॅट्ट्रीक, 100 मीटर शर्यतीत प्रीती पालने जिंकलं कांस्य पदक

अवनी लेखरा आणि मोना अग्रवाल यांनी तिरंदाजीमध्ये सुवर्ण आणि कांस्य पदक जिंकत हिंदुस्थानसाठी पदकांचे खाते उघडले होते. त्यामध्ये आता अजून एका पदकाची भर पडली असून महिलांच्या 100 मीटर (T35) शर्यतीत प्रीती पाल ने कांस्य पदक जिंकले आहे.

🚨Preeti Pal wins Bronze Medal For India 🤩

She finished 3rd in Women’s 100m T35 Final and broke her Personal Best of 14.21s

