Parliament Winter Session 2025 – इंडिगोचा मुद्दा संसदेत पोहोचला; विरोधकांनी सरकारला घेरले

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. गुरुवारी कामकाजाचा चौथा दिवस शांततेत पार पडला. पहिले दोन दिवस गोंधळाचे ठरले. आता शुक्रवारी पाचव्या दिवशी दिल्ली-एनसीआर प्रदूषणाचा मुद्दा आणि इंडिगो फ्लाइटच्या गोंधळाचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक सातत्याने अनेक मुद्दे उपस्थित करत आहेत. गेल्या चार दिवसांपैकी पहिले दोन दिवस गोंधळाचे होते, परंतु बुधवार आणि गुरुवारी अधिवेशन शांततेत पार पडले. केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा कायदा २०२५ बुधवारी लोकसभेने मंजूर केला, तर गुरुवारी राज्यसभेत त्याची चर्चा सुरू राहिली. आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक २०२५ वर चर्चेने गुरुवारी संसदेचा समारोप झाला.
इंडिगो एअरलाइन्सच्या कामकाजातील समस्यांमुळे सर्वसामान्यांपासून ते उच्चभ्रू लोकांपर्यंत सर्वांनाच त्रास होत आहे. शुक्रवारी संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. खासदार प्रमोद तिवारी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत या संकटासाठी मक्तेदारीला जबाबदार धरले. त्यांनी सांगितले की खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, या विषयावर विमान वाहतूक मंत्री उत्तर देऊ शकतात.
शुक्रवार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पाचवा दिवस आहे. सभापती ओम बिर्ला लोकसभेत त्यांच्या जागेवर पोहोचताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. खासदार टी.आर. बालू यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी इंडिगो संकटाबाबत घोषणाबाजी सुरू केली आणि “आम्हाला न्याय हवा आहे” असे म्हटले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी “मोठ्याने नकार दिला” आणि म्हणाले, “प्रश्नोत्तराचा तास सध्या चालू राहू द्या; इतर सर्व मुद्दे नंतरचे आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर तुम्हाला सर्वांना संधी दिली जाईल.” संसदेत गोंधळ आणि घोषणाबाजी सुरूच राहिली. गोंधळात संसदेचा प्रश्नोत्तराचा तास सुरूच राहिला.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी इंडिगोच्या कामकाजातील अडचणी आणि उड्डाण रद्द करण्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली आणि आरोप केला की हे “मक्तेदारी मॉडेल” मुळे झाले आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत त्यांनी विमान कंपन्यांना येणाऱ्या अलिकडच्या समस्यांसाठी विमान क्षेत्रातील मक्तेदारीला जबाबदार धरले आणि बाजारात निष्पक्ष स्पर्धेची मागणी केली. त्यांनी पुढे लिहिले की इंडिगोचे अपयश ही या सरकारच्या मक्तेदारी मॉडेलची किंमत आहे. पुन्हा एकदा, सामान्य हिंदुस्थानी विलंब, रद्दीकरण आणि असहाय्यतेच्या स्वरूपात किंमत मोजत आहेत.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी इंडिगो संकटाला “तातडीचा आणि तातडीचा सार्वजनिक मुद्दा” म्हटले आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले होते, सामान्य विमानतळ कामकाज प्रभावित झाले होते आणि अशा प्रकारच्या वारंवार होणाऱ्या मोठ्या व्यत्ययांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर आणि सोयीसुविधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, जबाबदारी निश्चित करावी आणि भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून ठोस उपाययोजना कराव्यात.” दरम्यान, गुरुवारी, इंडिगोने नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (DGCA) त्यांच्या A320 फ्लीटसाठी सुधारित उड्डाण शुल्क वेळेच्या मर्यादेच्या (FDTL) काही तरतुदींमधून १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तात्पुरती सूट देण्याची विनंती केली.
एअरलाइनने आश्वासन दिले आहे की १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ऑपरेशन्स पूर्णपणे सामान्य आणि स्थिर होतील. इंडिगोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह DGCA च्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत असे आढळून आले की हे संकट प्रामुख्याने सुधारित FDTL नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीतील संक्रमणकालीन आव्हानांमुळे (१ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी), क्रू नियोजनातील अडचणी आणि हिवाळा हंगाम यामुळे आहे. DGCA ने म्हटले आहे की ते सुरक्षितता मानकांशी तडजोड न करता प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी सवलती देण्याच्या इंडिगोच्या विनंतीवर विचार करेल. इंडिगोच्या संकटामुळे पुन्हा एकदा देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइनच्या ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर आणि नवीन थकवा-नियंत्रण नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत नियम १८० अंतर्गत एक नोटीस सादर केली, ज्यामध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी इंडिगो एअरलाइन्सच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आणि देशभरातील प्रवाशांना होत असलेल्या गंभीर गैरसोयीबद्दल सभागृहात निवेदन देण्याची मागणी केली. त्यांच्या नोटीसमध्ये खासदाराने म्हटले आहे की गेल्या काही दिवसांपासून इंडिगोच्या विमानांचे उड्डाण मोठ्या प्रमाणात रद्द होत आहेत. दररोज सुमारे १७०-२०० उड्डाणे रद्द केली जात आहेत, जी सामान्यपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. बुधवारी ७० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि काहींना सात तासांपर्यंत उशीर झाला. मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबादसह देशभरातील प्रमुख विमानतळांवरील प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.