PM Modi ‘प्रो अमेरिकन’ पंतप्रधान! अमेरिेकेचे राजदूत गार्सेटींच्या विधानाची चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकाचा तीन दिवसांचा दौरा आटोपून हिंदुस्थानात परतत आहेत. क्वाडच्या (QUAD) निमित्ताने हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. यादरम्यान, अमेरिकेचे हिंदुस्थानातील राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी सोमवारी युनायटेड स्टेट्स आणि हिंदुस्थान यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांबद्दल आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष जो बाडेन यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीचा देखील उल्लेख केला.

US Ambassador Garcetti terms Biden “most pro-India President” ever, PM Modi “most pro-American PM” in Indian history

