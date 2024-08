पंतप्रधान वायनाडला गेले चांगलचं आहे, त्यांनी मणिपूरलाही जावं; काँग्रेसचा जोरदार टोला

केरळच्या वायनाडमध्ये मुसळधार पावसाने झालेल्या भूस्खलनात शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. गेल्या महिन्यात 30 जुलैला ही घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज वायनाड दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी भूस्खलन झालेल्या परिसराची हवाई पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयनही होते. यानंतर घटनास्थळी जाऊन पंतप्रधान मोदी यांनी माहिती घेतली. घटनेच्या 11 दिवसांनी पंतप्रधान मोदी हे वायनाड दौऱ्यावर आहेत. काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या वायनाड दौऱ्याचं स्वागत केलं आहे. पण मणिपूरमधील हिंसाचारावरून टोलाही लगावला आहे.

#WATCH | Kerala: Prime Minister Narendra Modi visits the landslide-affected area in Wayanad. He is being briefed about the evacuation efforts.

Governor Arif Mohammed Khan and Union Minister Suresh Gopi are also present.

(Source: DD News) pic.twitter.com/rANSwzCcVz

