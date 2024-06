पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आणखी एक फोटोशूट, नालंदा येथे पाहणी करताना दिल्या पोजेस…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूकीच्या शेवटच्या टप्प्याच्या मतदानाआधी कन्याकुमारी येथील विवेकानंद रॉक मेमोरिअल येथे 36 तास ध्यानधारणा करण्यासाठी गेले होते. यावेळी मोदींचे अवघ्या 46 सेकंदांत तब्बल 20 अँगल्सने त्यांचे फोटो टिपण्यात आले. त्या फोटोंवरून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. मात्र मोदींचे कॅमेरा प्रेम काही कमी होताना दिसत नाही. बुधवारी मोदी नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या कॅम्पसचे उद्घाटन करण्यासाठी गेले होते. यावेळी त्यांनी नालंदा उत्खननाच्या ठिकाणी भेट दिले. या वेळी त्या ठिकाणी फेरफटका मारताना मोदींनी फोटोशूट केले आहे.

Visiting the excavated remains of Nalanda was exemplary. It was an opportunity to be at one of the greatest seats of learning in the ancient world. This site offers a profound glimpse into the scholarly past that once thrived here. Nalanda has created an intellectual spirit that… pic.twitter.com/UAKCZZqXn4

— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2024