PM Narendra Modi – पावसाने खेळ केला; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुणे दौरा रद्द झाला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पुणे दौऱ्यावर येणार होते. स. प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर त्यांच्या सभेची जय्यत तयारी सुरू होती. मात्र गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे सभास्थळी चिखल झाला आहे. तसेच आजही पुण्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असून मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदींचा पुणे दौरा रद्द करण्यात आला आहे. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

PM Narendra Modi’s visit to Pune, Maharashtra cancelled due to the heavy rain situation in the city.

