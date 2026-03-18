प्रधानमंत्री पोषण आहार, हिरव्या वाटाण्याऐवजी पांढरा खरेदी केला; सचिवस्तरावर होणार चौकशी

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजनेंतर्गत 134 रुपये प्रति किलो दर निश्चित करून हिरवा वाटाणा खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शिक्षण संचालनालयामार्फत देण्यात आलेले हे आदेश डावलून हिरव्या वाटाण्याऐवजी 30 ते 40 रुपये किलो दर असलेला पांढरा वाटाणा खरेदी करून शालेय पोषण आहारात शेकडो कोटींचा अपहार करण्यात आल्याकडे शिवसेना आमदार पैलास पाटील यांनी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेत केली. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची सचिवस्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कोयनेच्या ‘स्टिलिंग बेसीन’ दुरुस्तीचे काम आणखी पाच दिवस चालणार! कृष्णेसह टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांवर पाणीटंचाईची स्थिती

भाजपच्या उपनगराध्यक्षांसह कोपरगावात दहाजणांवर गुन्हा, बंदी आदेशाचे उल्लंघन करत पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन

शिक्षणात मुलांपेक्षा मुलींचा टक्का वाढला 

कोल्हापूर जि.प. अध्यक्षपदी शिल्पा खोत, उपाध्यक्षपदी तानाजी पाटील बिनविरोध; ऐनवेळी काँग्रेसची माघार

वासनांध कीर्तनकार ‘महाराजा’च्या निषेधार्थ ढवळपुरीत कडकडीत बंद

सांगली, सोलापूरला गारपिटीने झोडपले

आंबा व काजू बागायतदारांना अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदत जाहीर – मुख्यमंत्री

अमोल भंडारेलाही मारण्याचा कामटेचा प्रयत्न होता, सरकारी पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण

मध्यवर्ती म.ए. समितीचा बुलंद आवाज हरपला, दीपक दळवी यांचे निधन