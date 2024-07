मनोरमा खेडकर यांना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची पोलिसांची मागणी

वादग्रस्त प्रोबेशनरी आयएएस पूजा खेडकर यांच्या फरार आईला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. मनोरमा खेडकर यांना पोलिसांनी न्यायालयासमोर आणलं असून खेडकर यांच्यासह आणि इतर सहा जणांविरुद्ध एफआयआरमध्ये आयपीसीचे कलम 307 जोडलं गेलं, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली.

यानंतर पोलिसांनी मनोरमा खेडकर यांची 7 दिवसांची कोठडी मागितली आहे. न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचं लक्षं लागलं आहे.

वादग्रस्त प्रोबेशनरी आयएएस पूजा खेडकर यांच्या फरार आईला पुणे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. पुण्यातील पौड पोलिसांनी रायगड जिल्ह्यातील महाडमधील पाचाड येथील एका हॉटेलमधून मनोरमा यांना ताब्यात घेतले. या हॉटेलमध्ये मनोरमा खेडकर या ‘इंदुबाई’ बनून रहात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मनोरमा खेडकर यांनी रिव्हॉल्व्हर रोखून शेतकऱ्याला दमदाटी केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यानंतर सदर शेतकऱ्याने खेडकर दाम्पत्याविरोधात तक्रार केली. याप्रकरणी पुण्यातील पौड पोलिसांनी खेडकर दाम्पत्याविरोधीत गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून दोघेही बेपत्ता होते. शोध घेत असताना खबऱ्यामार्फत पोलिसांना मनोरमा खेडकर या महाडमधील पाचाड येथील एका हॉटेलमध्ये लपून बसल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांचे एक पथक मनोरमाला ताब्यात घेण्यासाठी महाडकडे रवाना झाले.

