Farmer Protest: प्रशासन घाबरलं! दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या शेतकऱ्यांना रोखलं; अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, इंटरनेटही बंद

हरियाणाच्या अंबाला येथील शंभू सीमेवर नऊ महिन्यांहून अधिक काळ तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्याचा प्रयत्न करताना बॅरिकेड्स लोटून दिले. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी यासाठी ते निषेध करत आहेत. या आधी या शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारी आणि 21 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता.

#WATCH | Police use tear gas to disperse protesting farmers at the Haryana-Punjab Shambhu Border.

The farmers have announced to march towards the National Capital-Delhi over their various demands. pic.twitter.com/TQyigtUF6K

— ANI (@ANI) December 6, 2024