निकाल रोखण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही,जेलमध्ये जाण्याची भीती न बाळगता सर्व पक्षांनी भूमिका घ्यावी

सामना ऑनलाईन
|

नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी पुढे ढकलण्याचा कोर्टाचा निकाल चुकीचा आणि घटनात्मक पेच निर्माण करणारा आहे. कोर्टाला तो अधिकारच नाही, असे मत आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडले. यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी लीगल सेलच्या माध्यमातून भूमिका घ्यायला हवी. जेलमध्ये जाण्याची भीती अजिबात बाळगू नये, असे आंबेडकर म्हणाले.

संविधानातले कलम 243 (ओ) प्रमाणे कुठल्याही कोर्टाला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हस्तक्षेप करता येत नाही, असे नमूद करताना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी स्वत:हून स्युमोटो पद्धतीने पुन्हा सुनावणी करून, हा निर्णय बदलावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रीडानगरीतून- शुभमन, हार्दिक यांचे पुनरागमन!

मारक्रमने सामना पळवला!

महापालिकांच्या निवडणुका कधी? राज्य निवडणूक आयोगाची आज पालिका आयुक्तांसोबत बैठक

एशियन लीजेंड्स लीग जानेवारीत रंगणार

डालमिया लायन्स खेळ महोत्सवाला दिमाखदार प्रारंभ

मतदार यादीवर साडेसात हजार तक्रारी, 13 दिवसांत हरकतींचा पाऊस

जग विसरू शकतं, शिष्य नाही! गुरू रमाकांत आचरेकरांचा 93 वा जन्मदिन साजरा

मारक्रम-बॉशमुळे पाहुण्यांचा पॉश विजय, कोहली-गायकवाडचे शतक वादळात उडाले

शुक्ला कंपाऊंड येथील विकासकाने घातलेली डेट ऑफ लाईन बदला, आमदार सुनील प्रभू यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी; हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडणार