अमेरिकी कंपन्यांकडून लाच घेणाऱ्या हिंदुस्थानी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? प्रशांत भूषण यांचा सवाल

हिंदुस्थानी आणि अन्य देशांतील कंपन्यांना लाच देणाऱ्या अनेक अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकी सरकारने जबरदस्त चपराक देत दंड ठोठावला आहे. या कंपन्यांनी विरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी 300 टक्क्यांहून अधिक दंड भरल्याचं ‘द पायोनिअर’च्या वृत्तात म्हटलं आहे. या वृत्ताचा आधार घेत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

प्रशांत भूषण यांनी ‘द पायोनिअर’च्या वृत्ताचा फोटो X अकाउंटवरून प्रसिद्ध केला आहे. यासोबत त्यांनी लिहिले आहे की, ‘हिंदुस्थानातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या रेल्वे, आयओसी आणि एचएएल या अमेरिकन कंपन्यांकडून लाच घेताना आढळल्या आहेत’. पुढे लिहिताना ‘अमेरिकन अधिकारी त्यांच्या कंपन्यांना लाच दिल्याबद्दल दंड करतात. पण लाच घेणाऱ्या आमच्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे काही होत नाही?’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

So Indian PSUs, Railways, IOC and HAL are found taking bribes by US companies. The US authorities fine their companies for giving bribes. But nothing happens to Officials of our companies who received the bribes? pic.twitter.com/wLdPdPF80G

