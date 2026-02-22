रश्मिका आणि विजयच्या ‘बॅंड बाजा बारात’ची तयारी जोरदार

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा लवकरच लग्न बंधनात अडकणार आहेत आणि त्यांचे चाहते खूप आनंदी आहेत. लग्नाबद्दल हळूहळू अनेक अपडेट समोर येत आहेत. दरम्यान, अलिकडेच काही माहिती समोर आली आहे. रश्मिका आणि विजय उदयपूरमध्ये लग्न करणार आहेत. या भव्य लग्नासाठी भाड्याने घेतलेला बँड दिल्लीचा आहे. वृत्तानुसार, दिल्लीतील एका लोकप्रिय बँडशी करार करण्यात आला आहे. दिल्लीतील या बँडने यापूर्वी अनेक सेलिब्रिटींच्या लग्नात सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाची तयारीही जोरात सुरू आहे.
वृत्तानुसार, रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाला फक्त जवळचे मित्रच उपस्थित राहतील. असे म्हटले जात आहे की या भव्य लग्नाला सुमारे २३० पाहुणे उपस्थित राहतील. वृत्तानुसार, त्यांचे लग्न आयटीसी मोमेंटोस येथे होणार आहे. या ठिकाणी ११७ खोल्या आहेत आणि लग्नाचे कार्यक्रम तीन दिवस चालणार आहेत. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नासाठी या ठिकाणाहून एक खास बँड भाड्याने घेण्यात आला आहे.
सर्व पाहुणे २४ फेब्रुवारी रोजी चेक इन करतील. लग्न २६ तारखेला होईल आणि चेकआउट २७ तारखेला होईल. वृत्तांनुसार, रश्मिका आणि विजय यांना उदयपूरमध्ये लग्न करायचे होते, पण त्यांना शहराबाहेर निसर्गाने वेढलेले ठिकाण हवे होते. या जोडप्याने त्यांच्या लग्नासाठी एका प्रसिद्ध वेडिंग प्लॅनरची निवड केलेली आहे. त्यांनी दिल्ली किंवा मुंबईहून नव्हे तर हैदराबादहून एका वेडिंग प्लॅनरची नियुक्ती केली आहे. लग्नाच्या विधींची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. वृत्तांनुसार, या प्लॅनरने यापूर्वी देशातील एका प्रसिद्ध टेनिस खेळाडूच्या लग्नाचे नियोजन केले आहे. रश्मिका आणि विजय यांनी त्यांच्या लग्नादरम्यान गोपनीयता राखण्याची विशेष काळजी घेतली आहे. मुख्य म्हणजे या लग्नामध्ये कुठल्याही निमंत्रित व्यक्तींना फोन आणू नये असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.