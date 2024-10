जम्मू-कश्मीरमध्ये 6 वर्षानंतर राष्ट्रपती राजवट हटवली, नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा

जम्मू-कश्मीरमध्ये 6 वर्षानंतर राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली आहे. रविवारी रात्री याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स इंडिया आघाडीने विजय मिळवला. इंडिया आघाडीला 49 जागांवर विजय मिळाला, तर भाजपला 29 जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकीनंतर खोऱ्यात नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

The order dated the 31st October, 2019 in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir shall stand revoked immediately before the appointment of the Chief Minister under section 54 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019: MHA pic.twitter.com/nrcnwznGTa

