आरोग्य, विमा सेवांवरील जीएसटीत वाढ; संसद भवन परिसरात इंडिया आघाडीकडून निषेध व्यक्त

जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या सेवांवरील जीएसटीत वाढ केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर या कराचा बोजा पडणार असून त्यांना नाहक भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एनडीए सरकारच्या या जुलमी निर्णयाविरोधात इंडिया आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संसद भवन परिसरात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी हातात फलक घेत एनडीए सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

The GST on health and insurance services is increased in the Union Budget. The common man will have to bear a further burden to avail such facilities. Participated in the movement outside Parliament House along with all the leaders and colleagues of India alliance against such… pic.twitter.com/yxz6LRTGcn

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 6, 2024