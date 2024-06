पुण्यात चाललंय तरी काय? भरधाव कारने महिलेला उडवले, पाहा थरारक व्हिडीओ

गेल्या महिन्यात पुण्यातील कल्याणी नगर येथे झालेल्या हिट अँड रन प्रकरणाने संपूर्ण देशभरात खळबळ माजवली होती. त्यानंतर हिंजेवाडी येथे दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका हिट अँड रन प्रकरणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. आता आणखी एक व्हिडीओ समोर आला असून तो पुण्यातील पिंपरी चिंचवड येथील असून यात एक भरधाव वॅगनार कार महिलेला उडवताना दिसत आहे. या अपघातात महिला गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे समजते.

VIDEO | A woman was thrown in the air and seriously injured after being hit by a speeding car in Pimpri Chinchwad city of Maharashtra.

The incident is said to have happened on June 12 at the Swaraj Chowk in MIDC Bhosari Police Station limits. The woman was later taken to the… pic.twitter.com/uyoLuB2L51

— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2024