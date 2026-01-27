Pune News – माता न तू वैरिणी! वाघोलीत कौटुंबिक वादातून आईकडून दोन मुलांवर हल्ला; मुलाचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

पुण्यात आई-मुलाच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. वाघोलीत कौटुंबिक वादातून आईनेच स्वतःच्या दोन मुलांवर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी मुलाचा मृत्यू झाला तर मुलगी थोडक्यात बचावली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पुढील तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली आहे.

साईराज संतोष जयाभाय (11) असे मयत मुलाचे नाव आहे. तर धनश्री संतोष जयाभाय असे जखमी मुलीचे नाव आहे. याप्रकरणी आरोपी आई सोनी संतोष जयाभाय हिला पोलिसांनी अटक केली आहे. मूळचे नांदेडचे रहिवासी असलेले जयाभाय कुटुंब कामानिमित्त पुण्यातील वाघोली येथील बाईफ रोड परिसरात राहत होते.

कौटुंबिक वादातून मंगळवारी सकाळी सोनी हिने पती घरी नसताना दोन्ही मुलांवर प्राणघातक हल्ला केला. मुलांना ठार मारून स्वतः आत्महत्या करण्याचा महिलेचा कट होता, अशी प्राथमिक माहिती मिळते. या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू झाला तर मुलगी थोडक्यात बचावली. याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Pune news – 50 तोळे सोने, लाखोंचा हुंडा दिल्यानंतरही छळ अन् बळजबरीने गर्भपात; महिला सरपंचाच्या घरात हुंडाबळी, सुनेनं जीवन संपवलं

Latur news – निलंग्यात काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचं अपहरण; भाजप आमदारावर गंभीर आरोप, काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

माणसं फोडणे, विकत घेणे आणि निवडणुका लढवणे हीच त्यांची लोकसेवा; संजय राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

gita gopinath cites 1.7 million air pollution deaths in india at davos

देशात प्रदूषणामुळे सुमारे १७ लाख लोकांचा मृत्यू! अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांच्या या आकडेवारीचा आधार काय? वाचा संपूर्ण माहिती

पती देशी कट्ट्यासोबत रील बनवत होता, अचानक ट्रिगर दबला अन् भयंकर घडलं

मिंधे गटाला बाळासाहेब नाही तर मोदी, शहा वंदनीय; संजय राऊत यांचा घणाघात

लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितांची ओळख उघड करू नका, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना कडक निर्देश

europe financing war against itself with india-eu deal team trump

युरोप स्वतःविरुद्धच्या युद्धालाच रसद पुरवतोय! India-EU व्यापार करारावरून अमेरिकेचा खळबळजनक आरोप

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त लावलेला स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, विक्रोळीतील हृदयद्रावक घटना