राहुल गांधींवर ईडीची धाड पडणार? ‘टू इन वन’ला चक्रव्यूहवालं भाषण आवडलं नसल्याचा दावा

काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी सकाळी एक ट्विट करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. संसदेतील भाषणानंतर आपल्या घरावर सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी धाड टाकण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. ईडीतील आतल्या लोकांनी ही माहिती आपल्याला दिल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.

राहुल गांधी यांनी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरून केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “संसदेतील माझे चक्रव्यूहवाले भाषण ‘टू इन वन’ला आवडलेले दिसत नाही, हे स्पष्ट दिसतेय. माझ्यावर धाड टाकण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती ईडीतील आतल्या लोकांनी दिली आहे. मी चहा आणि बिस्किट घेऊन, दोन्ही हात पसरून त्यांची वाट पाहतोय.” या पोस्टमध्ये त्यांनी कोणाचा उल्लेख केला नसला तरी त्यांचा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडेच असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Apparently, 2 in 1 didn’t like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders’ tell me a raid is being planned.

Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2024