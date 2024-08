माझे वडील वारले त्यावेळी जसे दु:ख झालेले आज तसंच वाटतंय, राहुल गांधी झाले भावूक

काँग्रेस खासदार व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी गुरुवारी वायनाड दुर्घटनेतील जखमींची भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राहुल गांधी भावूक झालेले दिसून आले.

Today, I feel the same way I did when my father passed away. Here, people have not just lost a father, but entire families.

We all owe these individuals respect and affection. The whole nation’s attention is focused on Wayanad.

