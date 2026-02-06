हा अपघात नाही ही एका बेजबाबदार सरकारने केलेली हत्या, राहुल गांधी यांची टीका

दिल्लीत खोदून ठेवलेल्या रस्त्याच्या खड्ड्यात पडून एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. गेल्या आठवड्यात अशाच प्रकारे एका बांधकामाच्या ठिकाणच्या खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात पडून एका कारचालकाचा गुदमरून मृत्यू झाला. या घटनांवरून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ”हा अपघात नाही ही एका बेजबाबदार सरकारने केलेली हत्या’ अशी टीका त्यांनी Xवर केलेल्या पोस्टमधून केली आहे.
हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई।
एक बेटा, एक सपना, माँ-बाप की पूरी दुनिया – सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया गया।
यह हादसा नहीं, हत्या है – और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता।
असली क़ातिल सड़क नहीं, गैरज़िम्मेदार सत्ता है।
क्योंकि… pic.twitter.com/sRry41npxv
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 6, 2026