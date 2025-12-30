राज ठाकरे ‘मातोश्री’वर दाखल, उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार

सामना ऑनलाईन
|

महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रणधुमाळी उडाली आहे. अवघ्या देशाचे लक्ष मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. इथे ठाकरे ब्रँड एकत्र असल्यामुळे मुंबईकरांमध्ये जबरदस्त उत्साह पाहायला मिळत आहे. अशातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. मंगळवारी सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास राज ठाकरे मातोश्रीवर पोहोचले.

मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये शिवसेना-मनसेची युती झालेली आहे. या महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर राज ठाकरे ‘मातोश्री’ निवासस्थानी दाखल झाले. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासंदर्भात दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सुप्रसिद्ध अभिनेते मोहनलाल यांना मातृशोक, वयाच्या 90व्या वर्षी आईचं निधन

महापालिका निवडणूक- भाजपने निष्ठावंतांना डावललं, नांदेडच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर

Nanded Municipal Election – नाट्यमय घडामोडीनंतर महायुतीत काडीमोड; भाजपा, मिंधे आणि अजित पवार गट स्वतंत्र निवडणूक लढवणार

Bangladesh Violence – आणखी एका हिंदू तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या, बांगलादेशात वातावरण चिघळलं

…तर पहलगाम हल्ला तुम्हीच घडवून आणला का? ममता बॅनर्जी यांचा अमित शहांना जळजळीत सवाल

उपराष्ट्रपती पद सोडलं, पण हक्काचं घर मिळेना; जगदीप धनखड अजूनही ‘वेटिंग’वर; मोदी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

भाजपची घराणेशाही… राहुल नार्वेकरांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी

भाजपच्या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयात इच्छुकांचा राडा; उमेदवारी नाकारल्याने संताप, मंत्री सावे, खासदार कराड मागच्या दाराने पळाले

कुख्यात गुंड गजा मारणेच्या पत्नीला अजित पवार गटाकडून उमेदवारी