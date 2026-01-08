अभिनेते राजेंद्र कुमार यांची पत्नी शुक्ला कुमार यांचे निधन

सामना ऑनलाईन
|

बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते राजेंद्र कुमार यांची पत्नी आणि कुमार गौरवची आई शुक्ला कुमार यांचे निधन झाले आहे. या बातमीने मनोरंजन सृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.

शुक्ला कुमार यांना सिनेइंडस्ट्रीत त्यांचा साधेपणा आणि शांत स्वभावासाठी ओळखले जात होते. पती राजेंद्र कुमार सिनेइंडस्ट्रीत असल्या तरी त्या मात्र लाइमलाइटपासून दूरच होत्या. त्यांच्या निधनाने त्यांचे कुटुंबच नव्हे तर, संपूर्ण सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, शुक्ला कुमार यांची 10 जानेवारी रोजी शोकसभा आयोजित करण्यात आली आहे.

बॉलीवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, शुक्ला कुमार कायम लाइमलाईटपासून दूर राहिल्या. राजेंद्र कुमार यांच्या करिअरच्या चढ उतारात ती भक्कम पाठिशी होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs NZ T20 – टीम इंडियाला मोठा हादरा, तिलक वर्मा दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेतून आऊट

WTC 2025-27 – हिंदुस्थानची अटीतटीची लढाई, आणखी तीन मालिका बाकी; आता ‘या’ देशांना भिडणार

देशातील विविध न्यायालयांना मिळाली बॉम्बने उडवण्याची धमकी

चेहऱ्यावर चमक येण्यासाठी हे दोन पदार्थ लावायलाच हवेत, जाणून घ्या

आपल्या आहारात बार्ली समाविष्ट करण्याचे काय फायदे होतात, जाणून घ्या

चेहऱ्यावर मलई लावण्याचे काय फायदे होतात, वाचा

केसगळती रोखण्यासाठी आहारामध्ये कोणते पदार्थ समाविष्ट करायला हवेत?

भाजप उमेदवाराच्या होर्डिंगवर फेकले शेण, तर्क-वितर्कांना उधाण

कोणती फळे फ्रीजमध्ये ठेवू नयेत हे तुम्हाला माहीत आहे का, जाणून घ्या