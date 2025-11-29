Ram Khade Case – सुरेश धस यांच्याकडून माझ्याही जीवाला धोका, असीम सरोदे यांचा खळबळजनक दावा

सामना ऑनलाईन
|

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रचार सध्या जोरात सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीसह राजकीय गुन्हेगारीचे वारे वाहताना दिसत आहे. अशातच बीडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे कार्यकर्ते राम खाडे यांच्यावर दहा ते पंधरा जणांनी सशस्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यात खाडे गंभीर झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. या हल्ल्यामागे भाजप आमदार सुरेश धस यांचा हात असल्याचा आरोप ऍड. असीम सरोदे यांनी केला आहे. तसेच सुरेश धस यांच्याकडून माझ्याही जीवाला धोका असल्याचा, खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे.

सुरेश धस यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याच्या रागातून राम खाडे यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे माजी कार्यकर्ते मनोज चौधरी यांनी केला आहे. तसेच ऍड. असीम सरोदे यांनी सुद्धा याबाबतीत गंभीर आरोप केले आहेत. “सुरेश धस यांनी स्वत:च्या पदाचा वापर करून देवस्थानच्या अनेक जमीनी खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वळवून घेतल्या. त्याच्यावर प्लॉट पाडले आणि ते प्लॉट विकले सुद्धा. असा एक खूप मोठा आर्थिक घोटाळा झालेला आहे, असं राम खाडे यांच म्हणण होतं. आणि त्याने माहितीच्या अधिकारात बरीच मोठी माहिती काढली होती”, असं सरोदे यांनी सांगितलं. TV9 ने हे वृत्त दिले आहे.

ऍड. असीम सरोदे पुढे म्हणाले की, “देवस्थानच्या जमीनी हडप करणं ते पण भाजपच्या एका आमदाराने, हे एक गंभीर प्रकरण म्हणून पुढे आलं होतं. त्यावेळेस पोलिसांकडे तक्रारी करूनही ते दखल घेत नसल्यामुळे राम खाडे यांच्यातर्फे आम्ही मुंबईच्या ईडी ऑफीसमध्ये तक्रार केली होती. आणि त्याच्यासोबत जवळपास माझ्या माहिती प्रमाणे पुरावा म्हणून 200 ते 300 कागदपत्रे लावली होती. आणि धडधडीत पुरावा दिसत होता की, एक हजार कोटींच्या वर हा आर्थिक घोटाळा आहे. तो सुरेश धस यांनी केलेला आहे, हे प्रथमदर्शनी दिसत होतं. आता त्यांचे (राम खाडे) वकील म्हणूण माझ्यावरही आरोप केले. माझ्या पण जीवाला धोका आहे, हे मला माहित आहे. मी ज्या पद्धतीने राम खाडेंच्या बाजूने प्रकरण लावून धरलं तर, माझ्या पण जीवाला धोका होताच. पण प्रत्यक्ष तशी धमकी कोणी दिली नाही. ज्या अर्थी राम खाडेवर दुसरा हल्ला अत्यंत जीवघेणा करण्यात आला, 17 ते 18 कोयत्याचे वार करण्यात आले. तर मला असं वाटतंय की भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांना सरकारने प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे.” अशी मागणी सरोदे यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

यांना आरोपीची आठवण येते, संतोष देशमुखांच्या लेकरांना बापाची आठवण येत नसेल का? मनोज जरांगेंचा धनंजय मुंडेंवर हल्लाबोल

भ्रष्टाचार हीच भक्ती आणि सत्ता हीच श्रद्धा असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तपोवनाचं महत्त्व काय कळणार? रोहित पवारांची टीका

Karnataka Power Tussle – एकत्र ब्रेकफास्ट, एकत्रच पत्रकार परिषद; सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष मिटणार?

नखापासून केसापर्यंत सत्तेची नशा अंगी भिनलेला माणूस; रोहित पवारांचा मंत्री गुलाबराव पाटलांवर घणाघात

जमिनी गिळणं, नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार करताना दिसतायत! – राज ठाकरे

मजहब नही सिखाता, आपस मे बैर रखना! जम्मूमध्ये मुस्लिम पत्रकाराच्या घरावर बुलडोझर फिरला, हिंदू शेजाऱ्याने भेट दिली स्वत:ची जमीन

Imran Khan News – केस ओढले, मुख्यमंत्र्यांना जमिनीवर ढकलून मारहाण केली; पाकिस्तानमधील आदिया तुरुंगाबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा

court

आवडीचे नाव ठेवायला परवानगी देता येणार नाही, हायकोर्टाचा निर्वाळा; स्वेच्छेनुसार बदल अशक्य

एअरबस ए 320 विमानांना सौर किरणोत्सर्गाचा धोका; जगभरातील विमानसेवा प्रभावित, जाणून घ्या हिंदुस्थानवर याचा काय होणार परिणाम