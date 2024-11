फडणवीसच CM होणार, शिंदेंना उपमुख्यमंत्री व्हायचं नसेल तर त्यांनी केंद्रात जावं; केंद्रीय मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला पूर्ण बहुमत मिळाले. निकाल लागून तीन दिवस झाले तरी अद्याप मुख्यमंत्री कोण होणार हे स्पष्ट झालेले नाही. मिंधे गट आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून धुसफूस सुरू आहे. दोघेही मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही आहेत. मात्र आता मुख्यमंत्रीपदाच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला असून देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील असे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांशी बोलताना आठवले यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन दिले नव्हते असेही स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्रीपदावरून सुरू असलेल्या धुसफूस बाबत विचारले असता रामदास आठवले म्हणाले की, मुख्यमंत्रीपदाच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असा स्पष्ट संदेश भाजप हायकमांडने एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे. शिंदे नाराज असून ‘बिहार पॅटर्न’वर विचार करावा अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र ‘बिहार पॅटर्न’वर विचार करण्याची वेळ निघून गेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे पुढील मुख्यमंत्री तुम्हीच असे कोणतेही आश्वासन एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले नव्हते. निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाल लढली जाईल अशी घोषणा करण्यात आली आणि त्यांच्याच नेतृत्वात लढलीही. महायुतीने मोठा विजय मिळवला. यात शिंदे यांच्यासह फडणवीस आणि अजित पवार यांचेही योगदान आहे, असे रामदास आठवले म्हणाले.

#WATCH | Delhi: On CM face in Maharashtra, Union Minister & RPI-Athawale President, Ramdas Athawale says, “The Maharashtra dispute should end soon…BJP’s high command has decided that Devendra Fadnavis should be made the CM but Eknath Shinde is unhappy and his displeasure needs… pic.twitter.com/vB6J2FYZ5u

— ANI (@ANI) November 26, 2024