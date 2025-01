रोहित, यशस्वीसह सर्वच फेल; दिग्गज खेळाडूंचा भरणा असलेल्या गतविजेत्या मुंबईचा जम्मू-काश्मिरकडून पराभव

मुंबई आणि जम्मू काश्मिरमध्ये पार पडलेल्या रणजी सामन्यात जम्मू काश्मिरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवलेल्या खेळाडूंचा भरणा असलेल्या मुंबईचा 5 विकेटने पराभव केला आहे. मुंबईने दिलेले 205 धावांचे आव्हान जम्मू काश्मिरने 49 षटकात पूर्ण केले आणि 5 विकेटन सामना जिंकला. या विजयासोबत जम्मू काश्मिरने ग्रूप ए मध्ये 29 गुणांची कमाई करत पहिले स्थान पटकावले आहे.

