Ratnagiri News – दिवाळीच्या मुहूर्तावर पाठविलेल्या हापूस आंब्याचा पेटीला विक्रमी 25 हजाराचा दर, देवगड तालुक्याने पटकावला मान

सामना ऑनलाईन
|

जगप्रसिध्द असलेला देवगडचा हापूस आंबा यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच मुंबई वाशीमधील APMC फळ बाजारात यंदा दिवाळीच्या दिवशी दाखल झाला. विशेष म्हणजे देवगड तालुक्यातीलच पडवणे येथील आंबा बागायतदार प्रकाश धोंडू शिर्सेकर यांची पहिली पेटी दिवाळीच्या मुहूर्तावरच वाशी मार्केटमध्ये पाठविण्यात आली होती. हा आंबा पिकल्यानंतर 6 डझन आंब्याचा पेटीला विक्रमी असा 25 हजार रूपये दर मिळाला आहे. वाशी मार्केटमध्ये आजवर विकल्या गेलेल्या आंब्यापैकी या आंब्याला सर्वाधिक दर मिळाल्याची माहिती येथील व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.

वाशीतील एपीएमसी फळ बाजारात दरवर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मुहूर्ताचा हापूस दाखल होत असतो. यंदा मात्र ऑक्टोबर महिन्यातच दिवाळी दिवशी देवगड तालुक्यातील पडवणे येथील आंबा बागायतदार प्रकाश धोंडू शिर्सेकर यांनी दिवाळीच्या मुहूर्तावर 6 डझन हापूस आंब्याची पेटी मार्केटमध्ये पाठविली होती. वाशी येथील नानाभाऊ जेजूरकर अँड कंपनी यांच्याकडे आलेल्या या आंब्याचा पेटीची लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पूजा करण्यात आली होती. या दिवशी आंबा पेटी दाखल होण्याची पहिलीच वेळ असल्याचे येथील व्यापारी वर्गाकडून सांगण्यात येत आहे. याआधीही, पाच वर्षापूर्वी शिर्सेकर यांनी हापूस पेटी वाशी मार्केटला पाठविण्याचा मान मिळविला होता. मात्र, या वर्षी त्यांनी ऑक्टोबर महिन्यातच आंबा पेटी पाठवून दिवाळीचा मुहूर्त साधला. परंतू हा आंबा कच्चा असल्याने त्याची पूजा करून तो पिकविण्यास ठेवला होता. हा आंबा पिकल्यानंतरच त्याची बोली लावली जाणार होती. त्यानूसार या आंब्याची बोली लागल्यानंतर 6 डझन आंब्याचा पेटीला विक्रमी असा दर भेटला आहे, अशी माहिती व्यापारी हर्षल जेजुरकर यांनी दिली आहे.

एपीएमसी मार्केटमध्ये आजवर दाखल होणाऱ्या कोकणातील मुहूर्ताचा हापूस आंब्याला 20 ते 22 हजार दर मिळाला होता. यावर्षी मात्र देवगडमधील आंब्याने या साऱ्या दरांना मागे टाकत विक्री असा 25 हजाराचा दर मिळविला आहे. आंबा बागायतदार प्रकाश शिर्सेकर यांनी आपण दिवाळीच्या मुहूर्तावर पाठविलेल्या हापूस आंब्याचा पेटीला चांगला समाधानकारक दर मिळाला असे सांगीतले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रत्नागिरी शहरातील समस्यांना वाचा फोडणारी पदयात्रा, शिवसेनेच्या पदयात्रेने शहर ढवळून निघाले

Photo – शिवसेनेत इनकमिंगचा धडाका, उद्धव ठाकरे यांनी केले स्वागत

स्मृतीसाठी तिच्या खास व्यक्तीने शेअर केली पोस्ट, हिंदुस्थानच्या महिला संघाचे केले कौतुक

भीषण अपघात! जयपूरमध्ये मद्यधुंद डंपर चालकाने 50 लोकांना चिरडले, 10 जणांचा मृत्यू

‘बाहुबली- द एपिक’ चा धमाका! नॅशनलसह इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिसवर रचला इतिहास

बिबट्याच्या हल्ल्याने ग्रामस्थ संतप्त, पुणे-नाशिक महामार्गावर केला रास्ता रोको

सहा वर्षानंतर मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट पुन्हा एकत्र, ‘या’ रहस्यमय चित्रपटात दिसणार केमिस्ट्री

मद्यधुंद व्यक्तीने तरुणीला चालत्या ट्रेनमधून फेकले; आरोपीला अटक

कोलकत्ता हादरलं, 14 वर्षीय विद्यार्थिनीवर सामुहिक बलात्कार; आरोपीला अटक